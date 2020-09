Verplichte Covid-test Sardinië afgeschaft

De verplichte Covid-test voor Sardinië is afgeschaft. Deze week was er een hoop onduidelijkheid over de test. De regionale rechtbank heeft vandaag een streep door het plan gehaald.

Toeristen moeten zich wel voor een reis naar Sardinië voor vertrek registreren via de website van de Sardijnse autoriteiten of via de SardegnaSicura app (te downloaden via de Appstore). Daarnaast zijn ze verplicht om op openbare plaatsen een mond/neusmasker te dragen.

