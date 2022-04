“Verre reizenbranche zeer gebaat met extra week kerstvakantie”

Deel dit artikel

“Voordat je de verre reizenbranche over één kam scheert met de Europese reisbranche en over het kabinetsplan roept dat ‘de sector stevig baalt’: Een week korter zomer- en een week langer kerstvakantie: Dat doet de (verre) reisbranche wel goed!”, zo laat Laura Snippe – van den Brink weten in een LinkedIn-post gericht aan ANVR-directeur Frank Oostdam.

De ministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf kwamen in de week voor het paasweekend met het plan bedacht om de zomervakantie van 2023 in te korten met een week en de eerstvolgende kerstvakantie te verlengen met een week. Het idee is volgens hen ontstaan doordat het coronavirus de afgelopen jaren steeds in de winter piekt, waarop de vraag ontstond of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden bijgesteld, zodat leerlingen zo min mogelijk les missen.

“Waar de Europese landen al veel eerder op code geel gingen voor de rest van de wereld en dus het Europese toerisme al ruimschoots aan het herstellen is van COVID, verkopen de specialisten op verre reizen, zoals LAS (Latijns Amerika Specialist) nog steeds mondjesmaat reizen. Nu eindelijk worden de inreis maatregelen langzaamaan soepeler”, zo vervolgt Laura haar standpunt.

De verkoop van sommige verre reizen, zoals die naar Zuid-Amerika, is volgens haar erg seizoensgebonden. “In het geval van LAS is de kerstvakantie hoogseizoen waar het grootste deel van de jaaromzet mee binnengehaald wordt. Dat was de afgelopen tijd -net als alle andere reisaanbieders- natuurlijk dramatisch.”

Ruim 75% van de ruim 140 reisprofessionals, die op de besloten Facebook-pagina ‘Travelpro’s Only’ hebben gereageerd op de stelling over de vakantieplannen van de overheid, vinden het geen goed idee om de zomervakantie met een week in te korten en een week toe te voegen aan de kerstvakantie. Een kwart vond de politieke plannen met betrekking tot de vakanties wel een goed plan.

“Het nieuws dat er van de (6!) weken zomervakantie wellicht één week aan de kerstvakantie geplakt zou worden vanwege corona, zal vele reisorganisaties juist verblijden. Hoeveel consumenten zouden de winter willen onderbreken met een verre reis”, aldus Laura. “Zou die verre reis nu juist wél mogelijk worden door die extra week vakantie. Met een week extra zal de reiziger eerder de stap nemen om die reis te boeken in de winter. En ik kan me voorstellen dat dit de ski-reizen verkoper ook goed doet.”

ANVR-directeur Frank Oostdam liet vorige week direct al via Twitter weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de plannen van Wiersma en Dijksgraaf. “Onzalig plan en gerommel in de marge. Pak dan door! Schaf collectieve schoolvakanties af en geef optimale flexibiliteit aan gezinnen met schoolgaande kinderen!” Ook de directeur van recreatiebranchekoepel Hiswa-Recron liet weten te balen van de plannen. Andere branchegenoten lieten weten dat een kortere zomervakantie voor meer drukte zorgt, dat hotels in het Middellandse Zeegebied niet open zijn in de winter en dat de prijzen omhoog zullen schieten.

De conclusie van Laura is dat niet de hele sector baalt. Aan het kabinet laat zij weten: “Verschillende takken van de reisbranche zouden zeer gebaat zijn met een extra week kerstvakantie. Wij zeggen doen!”

Author Arjen Lutgendorff