Verslagenheid bij Travel Counsellors na overlijden Jean-Paul Roels

Bij Travel Counsellors is met verslagenheid gereageerd op het onverwachte overlijden van Travel Counsellor Jean-Paul Roels (54), die vrijdagavond op een dancefeest in België onwel werd. Hij werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Milka van Dam-Springer, general manager Travel Counsellors Nederland & België, heeft zaterdagochtend alle aangesloten Travel Counsellors van de trieste gebeurtenis op de hoogte gesteld.

‘Via deze weg laten wij jullie weten dat ons het intens verdrietige nieuws heeft bereikt dat gisterenavond onverwachts TC Jean – Paul is overleden.

Wij, en velen van jullie met ons, hebben JP als een gepassioneerde reisprofessional leren kennen, met hart voor zijn zaak en de TC family.

Samen met andere uit onze community heeft JP vanaf de beginjaren bijgedragen aan het opbouwen van onze gezamenlijke onderneming. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor.

Uiteraard gaan onze gedachten uit naar zijn familie, naasten en iedereen die hem dierbaar was. Wij wensen iedereen sterkte en kracht toe met het verwerken van dit onwerkelijke nieuws en verlies. Als we iets voor iemand van jullie kunnen betekenen dan weten jullie ons te vinden.’ (Foto Twitter).

Author Theo de Reus

