‘Versoepeling’ reisadvies, maar Griekenland blijft ‘oranje’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ‘versoepelingen’ geplaatst met betrekking tot het reisadvies voor Griekenland nu het na een verblijf op de Noord- en Zuid-Egeïsche eilanden vanaf 8 mei 2021 niet meer nodig is om in quarantaine te gaan in Nederland en er vanaf 8 mei voor terugkeer vanaf de Noord- en Zuid-Egeïsche eilanden ook geen testverplichting meer is. Deze maatregelen gelden nog wel voor de rest van Griekenland.

Desalniettemin blijft heel Griekenland oranje en gelden er ook nog steeds inreisbeperkingen voor vliegreizen van Nederland naar Griekenland. Door het coronavirus adviseert het Nederlandse kabinet nog steeds om niet naar het buitenland te reizen en om niet vanuit het buitenland naar Nederland te reizen als dat niet echt nodig is. Het is de verwachting dat er tijdens de eerstvolgende persconferentie meer duidelijk wordt over hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken de reisadviezen met ingang van 16 mei gaat aanpakken. Het is de verwachting dat er veel specifiekere reisadviezen gaan komen, mogelijk per eiland/regio. Vooralsnog staat op de website van Buitenlandse Zaken te lezen: ‘Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland.’

