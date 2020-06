Versoepeling reisadvies vanaf 15 juni

Intercontinentaal

Of het reisadvies ook voor landen buiten Europa op korte termijn wordt versoepeld, is onduidelijk. Mogelijk wordt ‘geel’ reisadvies later voor een heel beperkt aantal landen mogelijk, benadrukt een betrokkene, schrijft RTL Nieuws. Voor Nederlanders uit risico-gebieden buiten Europa blijft gelden dat ze twee weken in thuis-quarantaine moeten.

Persconferentie

De ministeriële crisis-commissie vergadert morgen en na afloop geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie.

Toch maar even de definitieve bevestiging vanuit het Kabinet afwachten maar dit zijn natuurlijk mooie berichten! “L’Europe douze points”! @anvr Kabinet versoepelt reisadvies: Europese vakantie niet meer afgeraden https://t.co/bRJFOWLwBV via @Telegraaf — frank oostdam (@frankoostdam) June 2, 2020

Vakanties buitenland

“Vakanties in het buitenland moeten wat ons betreft alleen kunnen, als dat landen betreft met risico’s die vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Hoe het er precies uit gaat zien, en of we volgende week al weten welke landen het betreft, daar zijn we mee bezig en dat is echt complex. Je ziet in heel Europa dat landen ermee aan het worstelen zijn met de vraag en dat het op dit moment nog niet met zekerheid valt te zeggen of we die volgende week kunnen beantwoorden”, zo liet Mark Rutte vorige week nog weten tijdens de persconferentie. Veel reisprofessionals lieten naar aanleiding daarvan aan TravelPro weten dat zij én hun klanten duidelijkheid wilden over het reisadvies.

“Wij wisten het”

In de webinar die de ANVR vorige week organiseerde, liet ANVR-directeur Frank Oostdam weten: “Rutte heeft natuurlijk wat geroepen over ‘vakanties’ en over ‘reizen’ en wij wisten wat hij zou gaan roepen, omdat dat met ons is afgestemd en met ons is gedeeld. Er is met ons gedeeld dat er een algemeen verhaal zou komen waarbij er contact zou worden opgenomen met het Outbreak Management Team (OMT) die ook een oordeel moet vellen over het van oranje naar geel brengen van de reisadviezen en dat er ergens volgende week meer informatie komt over hoe men dan het buitenlands en inkomend toerisme gestalte gaat geven. Dat wordt natuurlijk hartstikke spannend. Als je het mij vraagt hoe het gaat lopen, dan heeft Rutte daar al een beetje een voorschot op genomen. Het buitenlandse toerisme moet mogelijk worden, maar moet aan voorwaarden moet voldoen. Buitenlandse Zaken is het dus wel een beetje met ons eens, maar hebben met OMT nu ook een andere partner waar zij mee moeten overleggen, onder andere met virologen die in dat team zitten. Die virologen moeten ook een oordeel geven over buitenlands toerisme. Het wijzigen van de reisadviezen is niet meer alleen afhankelijk van Buitenlandse Zaken, maar van wel zeker vijf of zes ministeries die allemaal hun mening geven over wat er allemaal moet gebeuren. We hopen dat het gaat gebeuren dat er tweezijdige afspraken worden gemaakt tussen landen die op hetzelfde niveau zitten met hun coronabestrijding en die het voor elkaar mogelijk gaan maken dat er landgenoten worden uitgewisseld. Hoogstwaarschijnlijk vanaf 15 juni, dat is de verwachting en dat hopen we. Dat is nog wel afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Het zal ook zeker zo zijn dat er bij landen beperkende maatregelen worden genomen voor mensen die terugkomen van vakantie. Niet voor mensen die in Europa op vakantie gaan, maar het zal mij niet verbazen dat wie naar de Verenigde Staten is geweest bij thuiskomst in quarantaine moet. Dat dat dramatisch is voor reizen naar de Verenigde Staten, dat is duidelijk. Er zal in ieder geval eerst afgeschaald worden naar geel voor een behoorlijk aantal landen in Europa, maar nog niet naar groen. Er zal worden begonnen bij de omringende landen. Of ik op meer had gehoopt bij de persconferentie? Natuurlijk, want je wilt zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Aan de andere kant, als je kijkt naar de situatie van een paar weken geleden en hoe we er nu bij zitten en dat we praten over het openen van Europa, dan is dat echt een lichtpuntje. Ik heb er goede verwachtingen van, sterker nog, het kabinet zegt te willen gaan uitwisselen met landen die op hetzelfde niveau staan qua coronaverspreiding. Overigens betekent dat nog niet dat we overal welkom zijn. Volgens de gegevens die wij hebben, zijn wij als Nederlanders bijvoorbeeld niet welkom in Griekenland. Dat land gaat straks open, maar op dit moment zitten we niet bij de eerste golf van vakantiegangers die straks naar Griekenland kunnen. Dat is raar, maar Griekenland laat aan Nederland weten dat wij het nog niet zo goed voor elkaar hebben als dat zij het voor elkaar hebben. Ze zijn daar namelijk veel verder, net als op Cyprus. Ik verwacht niet dat we direct overal terechtkunnen zodra het reisadvies verbeterd is.”