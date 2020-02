Vertragingen en onduidelijkheid door zandstorm Canarische Eilanden

“Wanneer vluchten hiervandaan niet vertrekken, betekent dat automatisch dat er mensen ook ter plaatse lager moeten verblijven. Wij vangen hen op en brengen ze onder in hotels, onze reisleiding zit er bovenop ter plaatse”, zo laat Petra Kok (communicatiemanager TUI) weten via Facebook. “We zijn bezig extra vliegtuigen in te huren om hen naar huis te vliegen zodra het weer dat toelaat.”

Morgenochtend vindt er een spoedoverleg plaats om te kijken of er extra vluchten ingezet kunnen worden, meldt Transavia op Twitter.

“Het hele noorden van Tenerife staat in brand, Santa Ursula, Los realejos, Puerto de la Cruz, LA guancha, de tf5 is afgesloten en ondertussen zijn er een paar droeftoeters in Santa Cruz gewoon carnaval aan het vieren. Alle troepen zijn nodig voor de brand en om wegen vrij te houden voor hulpdiensten en nu moeten zij zich verdelen tussen carnaval en het vuur. Carnaval is afgelast om een goede reden”, zo schrijft iemand zondagavond rond 22.00 uur op Facebook.

Tekst gaat verder onder tweet.

▶️ An airplane landed at the Tenerife airport during a huge sandstorm that disrupted nearly 300 flights in Spain’s Canary Islands.

Spain’s national weather service warned that winds of up to 120 kilometers per hour (75 mph) are to buffet the Canaries until Monday.

(AFP) pic.twitter.com/7LCJPd2jyg

— The Voice of America (@VOANews) February 23, 2020