Bij het Verbond van Verzekeraars zijn geen klachten bekend…

Het aantal klachten dat de redactie van TravelPro ontvangt over verzekeraars is opvallend hoog. Voor velen wellicht niet verbazingwekkend tijdens een pandemie, maar bij sommige reisprofessionals kookt het bloed in hun aderen. TravelPro vroeg om opheldering bij verzekeraars waarover klachten binnenkwamen.

Ook in het programma MAX Vakantieman ging het onlangs over verzekeringsmaatschappijen. Jeanine Janssen (Max Ombudsman) liet tijdens een uitzending weten dat zij klachten krijgen van mensen die beweren terecht te hebben geannuleerd, waarbij de oorzaak niets met het coronavirus te maken zou hebben. Toch zijn er verzekeraars die het op corona gooien, waardoor er geen sprake van een vergoeding is. Frank Oostdam (directeur ANVR) laat desgevraagd aan TravelPro weten dat er veel en intensief contact is met verzekeraars over tal van onderwerpen. “Dus ook over de klachten die er op dit moment zijn. Uiteraard gaan wij als sector kijken of en zo ja hoe wij dit soort situaties in de toekomst kunnen regelen. En daarover zullen wij met reisverzekeraars spreken en uiteraard ook bezien of we wellicht zelf iets gaan optuigen. Maar dat is toekomstmuziek.”

Niet op de hoogte

De klachten over verzekeraars die TravelPro van reisprofessionals krijgt, waaronder het feit dat verzekeraars het op corona gooien en om die reden niet uitkeren, worden niet herkend bij het Verbond van Verzekeraars, desgevraagd laat een woordvoerder aan TravelPro weten: “Wat we wel merken is dat sommige reizigers niet goed op de hoogte zijn van hun polisvoorwaarden. Zo denken veel mensen dat de kosten voor repatriëring gedekt zijn, maar die kosten zijn bijna nooit gedekt op de reisverzekering. Ook niet voordat de coronacrisis begon. Hetzelfde geldt voor de annuleringsverzekering. Een standaard annuleringsverzekering dekt alleen risico’s die te maken hebben met de reiziger zelf (te ziek, een familielid komt te overlijden). Gebeurtenissen die spelen in het land van bestemming (gewijzigd reisadvies, pandemie) vallen niet onder de dekking van een reguliere annuleringsverzekering. Dat is ook nooit zo geweest.”

Lees hieronder het hele artikel.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.