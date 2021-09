Video – Disneyland Paris viert (bijna) 30-jarig jubileum

Deel dit artikel











Op 12 april 1992 verwelkomde Disneyland Paris officieel voor het eerst gasten na jaren van ontwerpen, planning en ontwikkeling om de magische droom van Walt Disney tot leven te brengen in Europa. Drie decennia later blijft het resort uitbreiden met nieuwe verhalen, figuren en avonturen, waaronder geliefde franchises zoals Pixar, Star WarsTM en MARVEL en is het de nummer één toeristische bestemming in Europa.

Over slechts zes maanden bereikt Disneyland Paris een belangrijke mijlpaal: het begin van de viering van de 30e verjaardag op 6 maart 2022, waarbij gasten meer magie kunnen verwachten. Deze unieke viering van het betoverende verleden en de enerverende toekomst van het resort nodigt gasten uit om een stralend nieuw tijdperk binnen te gaan waar ze samen groter dromen, luider lachen en meer genieten.

De 30e verjaardag van Disneyland Paris creëert een feestelijke sfeer en biedt tal van speciale ervaringen in het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park en de rest van het resort.

De Cast Members van Disneyland Paris staan centraal in de viering. Ze bieden de kenmerkende service van het resort en overtreffen elke dag de verwachtingen van de gasten door er alles aan te doen om elk bezoek speciaal te maken.

Meer details over de 30e verjaardag van Disneyland Paris worden binnenkort bekendgemaakt.

Author Sharon Evers

