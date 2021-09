Video – Eerste cruise na achttien maanden voor Regent Seven Seas Cruises

Deel dit artikel











Regent Seven Seas Cruises® is 11 september jl. weer gestart met het uitvoeren van cruises na een stop van bijna achttien maanden. De afvaart van het nieuwste schip van de rederij, de Seven Seas Splendor®, begon in Southampton en voer met het verbeterde SailSAFE™ gezondheids- en veiligheidsprogramma van de rederij. De reis wordt verondersteld de eerste te zijn die internationale reizigers op een Britse cruise vervoert sinds het begin van de vrijwillige operationele pauze in de gehele sector welke startte in maart 2020.

Tekst gaat verder onder de video.

“Deze cruise vertegenwoordigt weer een enorme stap voorwaarts nu we terugkeren naar luxe reizen. Ik ben verheugd voor onze gasten die geduldig hebben gewacht, en voor onze bemanning en teamleden die zo hard hebben gewerkt om tot dit moment te komen”, aldus Jason Montague, president en CEO, Regent Seven Seas Cruises. “De Regent familie is eindelijk herenigd, en we zijn verheugd om onze gasten te voorzien van de ongeëvenaarde Regent ervaring met alle inbegrepen luxe, terwijl ze de wereld opnieuw rondvaren.”

Onder leiding van kapitein Diego Michelozzi, vaart de inaugurele cruise door het Verenigd Koninkrijk met aanleghavens in Edinburgh, Schotland; Belfast, Noord-Ierland; en Liverpool, Engeland. Op 22 september keert het schip terug naar Southampton, waar het de nieuwe Horizon Cruise Terminal binnenvaart, voordat het een reis van veertien nachten maakt naar Barcelona, Spanje, met een bezoek aan Bordeaux, Frankrijk en Lissabon, Portugal, naast andere bestemmingen. Seven Seas Splendor brengt dan oktober en november door met het verkennen van de Middellandse Zee voordat het de Atlantische Oceaan oversteekt voor een seizoen in het Caribisch gebied.

Het volgende schip in The World’s Most Luxurious Fleet™ dat weer in de vaart komt, is Seven Seas Explorer® op 15 oktober 2021, vanuit Triëst, Italië. Seven Seas Mariner® hervat de vaart op 18 december 2021 vanuit Miami, Florida, evenals Seven Seas Navigator® op 6 januari 2022. Seven Seas Voyager® zal ten slotte op 15 februari 2022 terugkeren vanuit Barcelona, Spanje.

Tijdens de cruisestop heeft Regent Seven Seas Cruises het SailSAFE gezondheids- en veiligheidsprogramma opgezet om reizigers te beschermen tegen Covid-19 creëert. Op RSSC.com/HealthSafetyProtocols kunnen gasten en reispartners een overzicht zien van de huidige vereisten om te mogen varen – waaronder het vereiste dat alle gasten en bemanningsleden ten minste twee weken voor vertrek volledig gevaccineerd moeten zijn – een protocol dat volgens de cruisemaatschappij een unieke veilige en gezonde cruise-ervaring zal opleveren. Deze en andere vereisten blijven van kracht tot het moment dat de protocollen met vertrouwen kunnen worden aangepast.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel