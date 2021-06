Video – En tweede Masked Traveller is…

Ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen met Nederland lanceert de Korean Tourism Organization in samenwerking met TravMagazine, TravelPro en TravEcademy de campagne The Masked Traveller, waarbij je geweldige prijzen kan winnen!

The Masked Traveller mag rekenen op veel enthousiasme. Deze week deden ruim twee keer zo veel reisprofessionals als vorige week een gooi naar wie er schuil gaat achter het Koreaanse masker.

Deze week is het Alexander Stokvis, product manager en Zuid-Korea specialist bij Avila Reizen.

De Korean Tourism Organization heeft uit de goede inzendingen weer drie gelukkige winnaars geloot. De dinerbonnen ter waarde van elk € 50 zijn gewonnen door Mark Blotzheim van TUI en Monique Stoekenbroek van MiCuba. Het ticket naar Seoul met Korean Air gaat deze week naar Tim Zegveld van Your Travel.

Saskia Thorn Leeson van ANWB Reizen schreef bij haar inzending: “Zuid-Korea is het leukste land waar ik ooit geweest ben en waar ik zeker nog een keer naar terug ga. Ben je eindelijk eens in een land waar je `s avonds laat veilig over straat kunt lopen, je niet bang hoeft te zijn voor zakkenrollers, de restaurantrekeningen altijd kloppen en de taxichauffeur gratis voor je huurauto uitrijdt als je hotel niet kunt vinden, komt er ineens gevaar uit een hele onverwachte hoek en word je van achteren aangevallen met een krultang en haarlak door de mevrouw van je Zuid-Koreaanse guesthouse!”. Dat vond de Korean Tourism Organization een extra dinerbon voor een Koreaans restaurant naar keuze waard.

Van harte gefeliciteerd allemaal.

Vanaf 17 juni is een een nieuwe ronde van The Masked Traveller. Doe je (weer) mee?



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.