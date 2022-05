Video – Franse hoofdstad viert 30e verjaardag Disneyland Paris

Deel dit artikel

Niet alleen in Disneyland Paris wordt de 30e verjaardag gevierd, ook in de Franse hoofdstad zelf wordt er stilgestaan bij dit jubileum. Voor de allereerste keer werd de Eiffeltoren verlicht in de iriserende kleuren van de 30e verjaardag van Disneyland Paris.

Dankzij een unieke klank- en lichtshow, speciaal voor de gelegenheid ontworpen, werd het iconische monument verlicht tijdens een spetterend moment. 30 medewerkers, die al sinds openingsdag in 1992 in het resort werkzaam zijn, werden verrast met deze speciale gelegenheid. De medewerkers genoten van een diner in Walt’s in Main Street U.S.A. en de show Disney D-Light. Daarna stapten ze in een bus naar de Franse hoofdstad.

Minnie Mouse verwelkomde deze geëerde gasten voor de Eiffeltoren. Mickey werd de ceremoniemeester van een ongelooflijke show, die eindigde met een uitzonderlijke finale waar Mickey de Eiffeltoren verlichtte in de magische kleuren van het 30-jarig jubileum van Disneyland Paris.

Bekijk hieronder de beelden van de show.

Author Dylan Cinjee