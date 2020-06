Video – Garuda Indonesia al tien jaar terug op Nederlandse bodem

Met een volledig vernieuwd product en 5-sterren service concept landde Garuda Indonesia, vandaag precies tien jaar geleden, weer op Nederlandse bodem na een afwezigheid van zes jaar. “Ik ben zeer trots deze mijlpaal samen met mijn team in Amsterdam te kunnen vieren. De laatste jaren heeft Garuda Indonesia zich in Nederland als marktleider voor reizen naar Indonesië gepositioneerd en ik ben ervan overtuigd dat we dit zullen voortzetten als de markt weer aantrekt. Echter, op dit moment is de veiligheid en gezondheid van onze passagiers, klanten, medewerkers en partners onze top prioriteit”, zo laat Dewa Kadek Rai (Regional CEO Europe Region Garuda Indonesia) weten.

“Het is altijd ons doel geweest om onze passagiers al in Indonesië te wanen zodra zij aan boord stapten”, zo laat de luchtvaartmaatschappij weten. Eerst vloog Garuda met een tussenstop in Dubai en daarna Abu Dhabi, maar sinds 2014 wordt er non-stop gevlogen tussen Amsterdam en Jakarta. Hiermee is Garuda Indonesia nog steeds de enige airline die Nederland met Indonesië non-stop verbindt. Ook tijdens de coronacrisis vliegt Garuda Indonesia, zij het beperkt, nog steeds tussen beide landen om onze passagiers toch de service te bieden om te komen waar ze willen of moeten zijn.

Eind juni organiseerde Garuda Indonesia nog een receptie voor haar partners in Hotel Jakarta (Amsterdam). Bekijk hier onder meer een verslag en foto’s van die dag.

Ook van Amsterdam Airport Schiphol mocht Garuda Indonesia de felicitaties ontvangen. “Tien jaar geleden mochten we Garuda Indonesia weer verwelkomen op de luchthaven Schiphol na een afwezigheid van vele jaren. In de afgelopen tien jaar heeft Garuda maar liefst ongeveer 1,25 miljoen passagiers vervoerd van en naar Schiphol. Van harte met deze jubileum en we vertrouwen erop dat we de goede samenwerking vele jaren voortzetten”, aldus Maaike van der Windt (Head of Aviation Marketing, Cargo & Customer Experience Amsterdam Airport Schiphol). Garuda Indonesia laat weten dat het tijdens en na de reisrestricties met betrekking tot de huidige pandemie er volledig klaar voor om iedereen die ons prachtige Indonesië wil bezoeken aan boord te verwelkomen.

