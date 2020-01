Video – Geen Blue Monday voor TUI

Vandaag is het Blue Monday. Deze maandag van de laatste volle week van januari heeft alles om de meest depri dag van het jaar te zijn. TUI wil deze deprimaandag opvrolijken.

De dag begon voor heel wat treinreizigers exotischer dan gedacht. Op Amsterdam-Centraal speelde een Mariachi-band, de muzikanten namen na enkele vrolijke songs de trein richting het Vredenburgplein in Utrecht. Onderweg genoten de treinreizigers van hun aanstekelijke deuntjes. Zelden was er ’s ochtends zoveel sfeer op de perrons en in de trein en in het centrum van Utrecht.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.