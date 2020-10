Video – Hindrika de Vries (Sunair) neemt afscheid

Helaas moet Sunair Vakanties afscheid nemen van een bekend salesgezicht: Hindrika de Vries. De reden hiervoor laat zich raden…

Hindrika was vier jaar lang een vast gezicht in het salesteam van de steden- en Kanaaleilandenspecialist. Ze heeft veel reisbureaus bezocht, presentaties gegeven, succesvolle evenementen georganiseerd en studiereizen begeleid. De laatste maanden was Hindrika bijna twee keer per week op digitale studiereis met vaak 100 of zelfs 200 reisagenten. “Mede door haar vrolijke uitstraling, humor, doortastendheid en creatieve geest, heeft ze veel toegevoegd aan het Sunair salesteam”, laten haar collega’s weten.

Marja Bouwmeester en Linda Andeweg zullen de sales-taken nu samen waarnemen. Hindrika’s laatste werkdag is op vrijdag 6 november, ze neemt afscheid via onderstaande video. Marc van Amsterdam, Jan-Bert Wissink en alle collega’s danken haar voor de mooie jaren!

