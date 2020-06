Video – IATA: maatregelen aan boord om risico te verminderen

De International Air Transport Association (IATA) heeft er bij de regeringen op aangedrongen om de wereldwijde gezondheidsrichtlijnen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) voor het herstel van de luchtvaart snel te implementeren.

“De universele toepassing van wereldwijde normen heeft de luchtvaart veilig gemaakt. Een soortgelijke aanpak is van cruciaal belang in deze crisis, zodat we de luchtverbindingen veilig kunnen herstellen wanneer de grenzen en economieën weer opengaan. Het document met richtlijnen genaamd Takeoff: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis is opgesteld met expertise van de overheid en het bedrijfsleven. Luchtvaartmaatschappijen zijn er sterk voorstander van. Nu rekenen we erop dat de overheden de aanbevelingen snel zullen uitvoeren, omdat de wereld weer wil reizen en de luchtvaartmaatschappijen een sleutelrol moeten spelen in het economisch herstel”, aldus Alexandre de Juniac (directeur en CEO van IATA).

In vergelijking met andere transportmiddelen zijn er kenmerken in de vliegtuigcabine die het risico op het overdragen van Covid-19 aan boord kunnen verminderen. In deze video legt IATA uit hoe het werkt. Lees verder onder de video.

Compared to other transport modes, there are features of the aircraft cabin that can reduce the risk of #COVID19 transmission onboard. ✈️This combined with the layered health & safety measures for the passenger journey will further reduce this risk: https://bit.ly/2XWCGHE #FlySafe Posted by International Air Transport Association (IATA) on Wednesday, 3 June 2020

Takeoff stelt een gefaseerde aanpak voor om de luchtvaart opnieuw op te starten en komt met een reeks maatregelen. In overeenstemming met de aanbevelingen en richtlijnen van de volksgezondheidsautoriteiten zullen deze het risico van overdracht van het COVID-19-virus tijdens het reisproces beperken.

Maatregelen die worden genomen:

Fysieke afstand voor zover mogelijk en implementatie van adequate risicogebaseerde maatregelen waar afstand niet mogelijk is, bijvoorbeeld in vliegtuigcabines.

Het dragen van gezichtsmaskers door passagiers en luchtvaartmedewerkers.

Routinematige schoonmaak in gebieden waar menselijk contact mogelijk is.

Gezondheidsscreening voor en na de vlucht, evenals temperatuurscreening en visuele observatie (uitgevoerd door gezondheidswerkers).

Contacttracering voor passagiers en luchtvaartmedewerkers.

Testen als en wanneer er real-time, snelle en betrouwbare tests beschikbaar komen.

“Deze verschillende maatregelen moet reizigers en bemanning het vertrouwen geven dat ze weer kunnen vliegen. we zijn vastbesloten om met onze partners samen te werken om deze maatregelen continu te verbeteren naarmate de medische wetenschap, technologie en de pandemie evolueren”, aldus de Juniac.

