(Video) – Joyce Maas (TUI at Home) was bij de heropening van Disneyland Paris

En dan na maanden van sluiting door het coronavirus ging Disneyland Paris op 15 juli weer open. Joyce Maas (TUI at Home) was aanwezig bij de heropening van de Parken. TravelPro sprak de ‘ambassadeur’.

Hoe was het om als een van de eersten weer in Disneyland Paris te zijn?

“Dat was natuurlijk een hele eer en ook erg bijzonder. Ook voor Disneyland Paris is dit een intensieve periode geweest, maar je merkte dat iedereen er weer heel erg veel zin in had om gasten te verwelkomen. Ik vond het ook weer spannend. Ik ken de Parken goed en je hoopt de sfeer en de magie weer terug te vinden.”

Is dat gelukt?

“De sfeer is echt helemaal top. Er zijn veel extra momenten gecreëerd met Disney Figuren en er zijn ook leuke extra’s, zoals een onverwachte fonteinshow of een lunch met Disney Figuren in de vorm van een show in Lucky Nugget Saloon. De Disney Figuren zijn volop aanwezig en alle attracties zijn geopend. Er zijn geen FASTPASS en Single Rider-mogelijkheden, maar met de huidige wachttijden is dit helemaal geen probleem. Mijn gezin was mee voor deze gelegenheid en ook zij waren onder de indruk van de goede sfeer die je meteen vanaf het begin ‘pakte’.”

