Video – Jubilerend Avila Reizen komt met Avila Boetiek

Avila Reizen viert vandaag haar 10-jarige bestaan, reden voor de reisorganisatie om Avila Boetiek te lanceren. “Tien jaar geleden werd een droom werkelijkheid. Onze passie voor reizen en culturen konden we nu niet alleen met iedereen delen, maar ook daadwerkelijk realiseren in de vorm van unieke belevingen”, zeggen Tim en Hilda van Avila Reizen.

“Vandaag vieren we ons 10-jarig jubileum; een jubileum waarbij we stilstaan bij de geweldige reis die we met Avila Reizen al hebben afgelegd en waarbij we kijken naar de onzekere toekomst die voor ons ligt. Want de uitdagingen voor het aankomende jaar zijn op dit moment groter dan alles wat we in de afgelopen tien jaar met Avila Reizen hebben meegemaakt. We bevinden ons op een riskante ontdekkingstocht door een onbekend gebied dat ‘covid-19 virus’ heet. Het is crisis in de reisbranche, al sinds maart staat het grootste gedeelte van onze wereld op code oranje: ‘alleen noodzakelijke reizen’. Het is momenteel niet alleen voor ons, als reisorganisatie, regelrecht overleven, maar ook voor onze geweldige lokale experts en gidsen in alle uithoeken van de wereld, voor de accommodaties met wie we werken en ook voor onze Avila Foundation, die voor donaties grotendeels afhankelijk is van geboekte reizen bij Avila Reizen.”

Avila Reizen 10-jarig jubileum en Avila Boetiek

“Vol trots en met veel blijheid presenteren wij Avila Boetiek, onze webwinkel vol schitterende reisartikelen, wereldproducten en cadeaus. Denk aan National Geographic verrekijkers en reisgidsen, Jimmy Nelson fotoboeken, overheerlijke Salentein-wijnen, kookboeken van allerlei wereldcuisines, mooie wereldbollen, exclusieve foto art voor thuis met foto’s van o.a. Raymond Rutting, sushi-producten uit Japan en complete kerstpakketten. Natuurlijk hebben we ook aan de jonge ontdekkingsreizigers gedacht met de ultra-zachte National Geographic dierenknuffels en leuke telescopen en experimenteerdozen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.