Video – Malta lanceert nieuwe campagne: Dream Malta Now … Visit Later

‘Dream Malta Now … Visit Later’ is de naam van een promotiecampagne die Malta Tourism Authority vandaag heeft gelanceerd met als doel toekomstige bezoekers te laten zien hoe mooi Malta is en wat ze allemaal kunnen zien op Malta als ze weer op reis gaan. Met een videoclip van 60 seconden, geproduceerd in veertien verschillende talen, is het vooral een online campagne, vergezeld van een reeks posts op sociale media die dezelfde boodschap promoten.

Minister van Toerisme, Julia Farrugia Portelli, laat het volgende weten over deze campagne: “Wanneer we worden geconfronteerd met een uitdagend scenario zoals de Covid-19 crisis zoals we die momenteel ervaren, is een veel voorkomende reactie dat alle marketing wordt stopgezet en een bestemming volledig uit beeld verdwijnt. Zo niet echter de filosofie van Malta Tourism Authority en de regering van Malta. Integendeel, we hebben een campagne bedacht, gericht op verschillende interessegebieden, waarmee we potentiële bezoekers een voorproefje willen geven van de Maltezer eilanden voor hun toekomstige bezoek aan Malta”.

Carlo Micallef, plv CEO en Chief Marketing Officer bij Malta Tourism Authority, zei dat ondanks het feit dat het internationale toerisme stilstaat, het werk van het marketingteam van MTA onverminderd doorgaat. “Momenteel voeren we in een aantal landen verschillende inspirerende campagnes met als doel Malta, Gozo en Comino te laten zien aan die reizigers die in de toekomst onze eilanden gaan bezoeken”.

Johann Buttigieg, Chief Exceutive Officer van de Malta Tourism Authority, legt uit dat MTA naast marketing ook bezig is met projecten die gericht zijn op het verbeteren van de infrastructuur. Daarnaast wordt er, d.m.v. trainingsprogramma’s, constant gewerkt aan het verbeteren van het serviceniveau van het personeel dat werkzaam is in de toeristische sector. “Men moet in gedachten houden dat zodra de COVID-19-crisis voorbij is, de concurrentie tussen toeristische bestemmingen heviger zal zijn dan ooit. Het is dus absoluut noodzakelijk dat we bij de koplopers horen en dat we samen met onze partners uit de sector het best mogelijke product leveren om bezoekers naar Malta te trekken, net zoals we deden voordat de pandemie uitbrak. ”

