Video – Marco Vonck ontvangt Aruba-branded auto

Op deze regenachtige dag stond Marco Vonck van The Travel Club toch even in het zonnetje. Hij kreeg namelijk de Aruba Toerisme branden Volkswagen T-Roc overhandigd van Elton Barbour (Salesmanager Europe bij de Aruba Tourism Authority) Marco mag een maand lang als Arubaan door de straten scheuren!

Reisprofessionals mochten raden hoeveel kilometer de VW T-Roc op de teller had staan. Dit was 1397 kilometer. Marco zat met 1381 kilometer het dichtste bij en is de gelukkig winnaar geworden. Bekijk hier de overhandiging van de auto.

