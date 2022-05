Video – Prins Harry: “Noodzaak om de reisindustrie opnieuw te definiëren”

Deel dit artikel

Travalyst, de non-profitorganisatie voor duurzame reizen, opgericht door Prins Harry, The Duke of Sussex, roept Nieuw-Zeelanders op om haar missie om reizigers aan te moedigen duurzaamheid centraal te stellen in hun vakantie, te helpen bevorderen.

Nieuw-Zeelanders hebben nu toegang tot een vakantiebeoordelingstool op de Travalyst-website, in een proefinitiatief dat reizigers aanmoedigt om duurzame opties te overwegen tijdens het plannen van hun volgende vakantie, waaronder het ondersteunen van lokale gemeenschappen, reizen met kaitiaki-waarden en het zorgen voor de natuur en dieren in het wild.

De site bevat ook een uitgebreidere onderzoeksenquête over reisgewoonten en toont verhalen van kiwi-reisoperators die voorop lopen met duurzame reisopties. Huidige onderzoeken tonen aan dat hoewel veel reizigers gezonde en duurzame reiskeuzes willen maken, velen niet weten waar ze moeten beginnen, waardoor ze hun goede voornemens niet omzetten in actie.

Om het initiatief te lanceren, is Prins Harry, The Duke of Sussex verschenen in een lanceringsvideo samen met Rhys Darby, Dave Fane en Rena Owen te zien.

Het doel van de eerste consumentencampagne voor Travalyst – is ontwikkeld met input van reisorganisaties in Aotearoa, Nieuw-Zeeland, en is bedoeld om de houding van consumenten ten opzichte van duurzaam reizen beter te begrijpen.

“Terwijl steeds meer mensen het reizen weer oppakken, hebben we nu de kans en de noodzaak om de reisindustrie opnieuw te definiëren – voor beter, voor altijd”, zei prins Harry, de hertog van Sussex, oprichter van Travalyst. “We hebben Travalyst opgericht om te heroverwegen hoe reizen barrières kan slechten en culturele verbindingen kan creëren door ervaringen die we anders niet zouden hebben. We doen dit terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat lokale gemeenschappen echt baat hebben bij toerisme en het beschermen van essentiële ecosystemen. In een wereld waarin we zoveel dingen moeten beoordelen, vragen we ons nu af: wat als uw bestemming u een beoordeling geeft? Beginnend in het prachtige Aotearoa, Nieuw-Zeeland, lanceren we onze eerste campagne. Er is een bekend spreekwoord van de Māori: Ehara taku toa i te toa takitahi, ēngari he toa takitini (Succes is niet het werk van een individu, maar het werk van velen) – we nodigen je uit om deel uit te maken van onze velen.”

Travalyst is een wereldwijde coalitie van enkele van de grootste merken op het gebied van reizen, met partners als Booking.com, Expedia Group, Google, Skyscanner, Trip.com, Tripadvisor en Visa. Samen werken ze actief samen aan grootschalige duurzaamheidsinitiatieven om te zorgen voor een veerkrachtige en bloeiende toekomst voor reizen en bestemmingen over de hele wereld.

Sally Davey, CEO van Travalyst, zei: “Aotearoa Nieuw-Zeeland is de ideale omgeving om onze eerste consumentgerichte campagne voor duurzaam reizen te testen. We zijn op zoek naar een aanvulling op de vele lokale samenwerkingen die al aan de gang zijn, zoals de Tiaki Promise. We hopen meer te leren van kiwireizigers en -operators, om ervoor te zorgen dat consumenten overal ter wereld betere reiskeuzes kunnen en zullen maken.”

De inspanningen van Travalyst in Aotearoa Nieuw-Zeeland is een lokaal collectief gevormd door de Aera Foundation, met financiering en steun van de Fife Foundation.

Travalyst heeft onlangs een gestandaardiseerde manier aangekondigd om de CO2-uitstoot voor vliegreizen te berekenen, die wordt geïmplementeerd door Google, Skyscanner en andere coalitiepartners.

Author Arjen Lutgendorff