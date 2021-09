Video – Reporters ontdekken Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel

Deel dit artikel











Spider-Man, Iron Man, Captain America, The Hulk, Thor, Ant-Man, Black Widow Captain Marvel, Black Panther – stuk voor stuk superhelden waar je in het Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel in Disneyland Paris niet omheen kan. Op 21 juni van dit jaar werd het enige hotel ter wereld dat gewijd is aan Marvel-kunst geopend. Hoogtijd om de Disney Stars Reporters eropaf te sturen…

Chantal de Wit (Travel Counsellors), Annemarie van Erp (The Travel Club), Ellen ter Burg (Travel by Ellen), Margo de Groot (Reisbureau TravelXL Mathé de Groot Wormer) en Sietske Kroon (The Travel Club) stapten onlangs aan boord van de Thalys met als eindbestemming Disneyland Paris om het gloednieuwe Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel te ontdekken.

Het hotel heeft een Super Hero Station. Het is een bijzondere en wellicht magische ruimte die schuilgaat achter een normale deur, maar niets in minder waar. Hier vind je exclusieve Marvel Photo Stations met decors van Marvel films waar je actiefoto’s kan maken. Iets wat de reporters zich geen twee keer lieten vertellen.

Je leest én ziet snel meer in komende TravelPro en TravMagazine.

Hieronder alvast een preview… Deze video is gemaakt door Margo de Groot (Reisbureau TravelXL Mathé de Groot Wormer). Bekijk ook de foto’s op de Facebookpagina van Travelpro.



Author Sharon Evers

Deel dit artikel