Video – RIVM legt uit hoe het reisadvies tot stand komt

In een nieuwe video legt het RIVM uit, hoe in tijden van corona, het reisadvies tot stand komt en wat de rol van het RIVM is.

“Wij adviseren het Ministerie van Buitenlandse Zaken samen met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het coronavirus in andere landen. Hierbij kijken we onder andere naar het aantal nieuwe besmettingen, aantal afgenomen tests en regionale uitbraken”, aldus het RIVM.

“Ook kijkt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of er informatie beschikbaar is over de maatregelen die in een land gelden en of men zich daar goed aan houdt. Niet alle beschikbare informatie is betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een land. In sommige gevallen vraagt het RIVM extra informatie op, bijvoorbeeld via het ministerie van BUZA Buitenlandse Zaken of volksgezondheidsautoriteiten in een land. Het advies aan het ministerie van BUZA is een weging van alle beschikbare informatie.”

