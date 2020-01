(Video) Sunair Vakanties zoekt verkooptalent

Ben jij ons nieuwe verkooptalent?

Houd jij ervan om reisagenten en particulieren te woord te staan en samen de perfecte stedentrip voor de klant te boeken? Houd jij van steden, van leuke dingen doen in steden en houd jij van dingen regelen en werk je netjes? Dan heeft Sunair de leukste baan voor jou; kom ons gezellige (maar oh zo gedreven) reserveringsteam versterken! Lianne, Lieselotte, Lorraine, Marja, Marjan, Anouk, Sander, Yuri, Vanessa, Mirjam en Mascha zitten in Alphen aan den Rijn op jou te wachten!

Je werkt fulltime of parttime en verkoopt (telefonisch of via de mail) reizen naar een van onze 60 steden of naar de mooie Kanaaleilanden voor Sunair Vakanties (B2B) en stedentrips.nl (B2C).

De meeste collega’s werken hier al heel lang, dat betekent dat je een fijne werkomgeving krijgt; we gaan ook sowieso jaarlijks met het hele team op reis, dan leer je een stad en je collega’s heel goed kennen en ook ga je mee op studiereis en natuurlijk ben je bij de jaarlijkse Sunair BBQ! Ben jij die echte teamplayer, die commercieel is en ook nog eens van steden houdt, dan willen we jou heel graag z.s.m. ontmoeten!

RESERVERINGEN & VERKOOPtalent

Werkzaamheden:

Het verkopen van de mooiste stedentrips en reizen naar de Kanaaleilanden; je hebt telefonisch en per email contact met de klanten. Daarnaast worden diverse taken afgewisseld, zoals backoffice, reisbescheiden versturen en eventueel IATA-werkzaamheden.

Competentieprofiel:

Je bent klantvriendelijk en vindt het leuk om jouw enthousiasme te delen in je advies- en verkoopgesprek

Je bent een teamplayer en kan ook goed zelfstandig werken

Je werkt ordelijk en overzichtelijk en hebt oog voor detail

Je kan zaken goed structureren en prioriteiten stellen

Je bent flexibel ingesteld en kan snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden

Je hebt een toeristische opleiding gevolgd op minimaal MBO-niveau

Heb je al ervaring in de in de toeristische branche dan is dat mooi meegenomen

Je spreekt/schrijft goed Nederlands en Engels en alle andere talen die je (een beetje) beheerst zijn handig!

IATA kennis met relevante ervaring is helemaal top!

Fulltime of parttime (tenminste 70%)

Vertel ons waarom we niet verder hoeven te zoeken en we JOU moeten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Mail je motivatie en CV naar: directie@sunair.nl t.a.v. Jan-Bert Wissink en Marc van Amsterdam.

Heb je nog vragen? Bel dan gerust 0172-782000 en vraag naar Lianne.

