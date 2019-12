(Video) Sunair’s geslaagde avonden Kanaaleilanden

Sunair Vakanties hield in december twee presentatie-avonden over de Kanaaleilanden. Afgelopen voorjaar vloog de Kanaaleilanden-specialist voor het eerst ook vanaf Groningen Airport Eelde. “Binnen anderhalve maand waren alle stoelen verkocht”, zegt Linda Andeweg (Sunair Vakanties).

Goede reden voor de touroperator om het aantal vluchten uit te breiden. Er wordt nu vanaf 26 april tot en met 9 augustus wekelijks (zondag) gevlogen met Blue Islands. Binnen twee uur vliegen staan de vakantiegangers op Guernsey en dan is de accommodatie meestal al binnen 20 minuten bereikt. Vanaf Rotterdam worden zowel Guernsey (met korte stop op Jersey) als Jersey aangevlogen. De vliegtijd is ongeveer anderhalf uur en combinaties zijn mogelijk.

Repeaters

Linda: “De reisagenten die vorig jaar op Groningen Airport Eelde aanwezig waren voor de eerste presentatie, waren ook dit jaar weer van harte welkom. Zij werden door inkoopster Marjan van der Vlies en Marc van Amsterdam geïnformeerd over hun persoonlijke tips. Ze kregen meer inhoudelijke informatie en uiteraard genoten zij ook van de (pittige) curry! De nieuwelingen waren positief verrast over wat er allemaal kan op de eilanden, de vele combinatiemogelijkheden, over hoe mooi de natuur is en hoe dichtbij.” De eilanden Jersey, Guernsey, Herm en Sark zijn geschikt voor levensgenieters, natuur- en cultuurliefhebbers, fietsers, wandelaars, golfers, mensen die houden van mooie tuinen en geen massa-toerisme. “Er zijn veel repeaters op de eilanden en dat is niet voor niets.”

Rotterdam

Op Rotterdam The Hague Airport werd de presentatie gegeven in restaurant Waalhaven en ook hier was veel animo voor de eilanden. Ruim 70 reisagenten waren nieuwsgierig naar de bestemming die al jaren exclusief vanaf RTHA wordt aangevlogen. “Beide avonden werden afgesloten met een pubquiz met inhoudelijke, maar ook wat hilarische vragen, zie video. Er zijn gratis studiereisplekken naar de Kanaaleilanden (april 2020) en New York (5 maart vertrek, let op de aankondiging in TravelPro en via de mail) gewonnen en de winnaars van de pubquiz gingen er met wat lekkers vandoor. Al met al zeer geslaagde avonden”

Vakantiebeurs

Sunair Vakanties staat weer op de Vakantiebeurs in Utrecht van 16 t/m 19 januari (hal 8, stand E073) en organiseert hier weer de jaarlijkse, populaire, champagneborrel. Alle Sunair verkopende reisagenten zijn daarvoor van harte uitgenodigd op de vakdag tussen 15.00 en 17.00 uur!

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.