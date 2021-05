Video – Thalys viert hereniging met reizigers in nieuwe campagne

In deze ongekende situatie waarin we al een hele tijd niet bij elkaar kunnen zijn, kijkt Thalys uit naar de hereniging met haar reizigers. Vandaag gaat de #ReunitedAtLast-campagne van start in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland via digitale en sociale media, gecoördineerd door het Parijse marketingagentschap DDB. In een video spreekt Thalys haar trouwste reizigers toe met een positieve blik op de toekomst.

#ReunitedAtLast wordt gelanceerd op het moment dat Thalys geleidelijk aan meer treinen laat rijden en herinnert reizigers aan de charme en poëzie van een treinreis: de landschappen die voorbij komen, de afstand die vervaagt en de vreugde om elkaar eindelijk weer terug te zien op het perron. Als gezin, als koppel, met vrienden. Al deze verhalen beginnen aan boord van de trein.

Sinds 1 mei heeft Thalys haar aanbod tussen Amsterdam, Brussel, Parijs en Keulen vergroot. Hiermee wordt de bestaansreden van Thalys bevestigt: duurzame mobiliteit aanbieden en promoten, maar ook de banden tussen Europeanen versterken met oog op een verdere economische, culturele en sociale ontwikkeling in Europa.

“Samen met de toename van onze dienstregeling willen we onze reizigers helpen herinneren aan reizen en elkaar opzoeken. Met de nieuwe #ReunitedAtLast-campagne, die deze sterke emoties een nieuw leven inblaast, willen we mensen weer zin geven om te reizen,” legt Bruno Dierickx, marketing- en verkoopdirecteur van Thalys uit.

