Video – Voorjaarseditie TravDay 2022, een kijkje op de beurs

Terwijl het er maandag met bakken uit de lucht kwam en de temperatuur niet verder steeg dan een graad of zeven, werd Gooiland in Hilversum omgetoverd tot een groot vakantieparadijs. Overal waar je keek zag verschillende bestemmingen, tourist boards, hotels, airlines, rederijen, touroperators, aanbieders van huurauto’s, bedden, accommodaties, IT- en maatwerkoplossingen én natuurlijk (zelfstandig) reisadviseurs. Ruim 100 standhouders vertelden de laatste nieuwtjes aan heel veel reisprofessionals!

Nog een keer nagenieten? Bekijk dan deze video mét interviews met Marco Ammerlaan (Sunny Cars), Tirso Tromp (Aruba Tourism Authority) Dimitri Joannides (TUI Nederland), Marc van Amsterdam (Sunair Vakanties) en Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties).

Kon je er helaas niet bij zijn? Goed nieuws! Je kan je nu al aanmelden voor de volgende TravDay op maandag 26 september in Gooiland in Hilversum.

Author Dylan Cinjee