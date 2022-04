Vier Koningsdag met Avila op de Amsterdamse grachten

Deel dit artikel

KONINGSDAG! De vooruitzichten zijn goed, het zonnetje schijnt en iedereen is er weer klaar voor. Avila Reizen is er om voor jullie de dag misschien nog wel mooier te maken! Avila Reizen en Ponant nodigen jullie graag uit om Koningsdag te vieren op de Amsterdamse grachten, en Travelpro is erbij aanwezig!

In de vroege ochtend van 27 april meert het luxe boutiqueschip Le Champlain van Ponant af aan de Passenger Terminal in Amsterdam. Vanaf het achterdek worden vervolgens de Zodiacs in het water gelaten en kunnen we de grachten op! Natuurlijk nemen we eerst een kijkje aan boord van dit prachtige schip en genieten we van een heerlijke lunch aan boord zodat we goed voorbereid de stad in gaan. Vanaf het water beleef je Koningsdag op een unieke manier!

Dit event is speciaal voor reisagenten en ZRA’s. Beschikbaarheid is beperkt, dus reageer snel en wie weet reis jij dan (samen met je collega’s) af naar Amsterdam om Koningsdag mee te maken vanaf het water!

Programma:

11:30 Ontvangst bij Passenger Terminal Amsterdam

12:00 Boarding van Le Champlain & ship tour

13:00 Lunch

14:00 Instappen in de Zodiacs, tour door Amsterdamse grachten

16:00 Terug bij Le Champlain, afstappen van het schip

Aanmelden:

Klik hier om je aan te melden

Tijdens deze dag worden we bovendien vergezeld door twee zeer ervaren expeditieleden uit het team van Ponant, Florence Kuyper en Frank Hilgevoord. Beiden zijn net weer teruggekeerd uit Antarctica waar ze met het Ponant-schip Le Commandant Charcot op pad zijn geweest. Florence was ook afgelopen september nog op de geografische Noordpool, Frank was onderdeel van de bemanning toen het record werd gezet voor meest zuidelijke schip ooit.

Author Sharon Evers