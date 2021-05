Vier nieuwe zomerbestemmingen voor KLM

KLM verwacht dat haar Europese netwerk van bestemmingen richting de zomer weer geheel is opgebouwd. “Zodra het mogelijk is, zullen de frequenties op populaire bestemmingen worden verhoogd en wordt meer capaciteit ingezet. Nieuw deze zomer zijn Belgrado, Verona, Palma de Mallorca en Dubrovnik”, laat de luchtvaartmaatschappij weten.

KLM vloog in de zomer van 2019 naar 92 bestemmingen, deze zomer zal KLM 96 bestemmingen aanbieden. Ten opzichte van de zomer van 2019 is er een aantal wijzigingen in het netwerk:

Växjö (Zweden) is tijdelijk opgeschort en de bestemmingen Marseille en Nantes worden weer door Air France uitgevoerd vanaf Schiphol. Eerder in 2021 werden Southampton, Poznan en Cork toegevoegd aan het netwerk. In de zomerdienstregeling 2021 vliegt KLM naar vier nieuwe Europese bestemmingen, waarvan drie in de piek van het zomerseizoen: