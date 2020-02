Vier nieuwe ZRO’s starten bij The Travel Club

Vanaf februari startten er weer vier nieuwe ZRO’s bij The Travel Club. Wil van Lier en Esther van Loenen zorgen voor uitbreiding voor de The Travel Club-formule en Jannie van der Meulen en Karin Mol gaan werken onder het label YourTravel.

Ze hebben alle vier hun sporen ruim verdiend in de reiswereld. Stuk voor stuk hebben ze gekozen voor The Travel Club vanwege de ondernemersvrijheid, het uitstekende verdienmodel en de gedegen ondersteuning. Daarnaast noemen ze de fijne en persoonlijke sfeer onderling en het feit dat er nauwelijks verloop is. De missie van The Travel Club ziet zich hiermee vertaald in een voortdurend groeiend aantal tevreden zelfstandig reisondernemers. Het totaal aantal ondernemers binnen The Travel Club komt met deze uitbreiding op 402 zelfstandig reisadviseurs.

