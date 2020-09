Virgin lijkt te zijn gered van de ondergang

Het hooggerechtshof in Londen ging vandaag akkoord met een reddingsplan om Virgin, de luchtvaartmaatschappij van Richard Branson, te redden van een faillissement. Met het plan is 1,2 miljard pond (1,35 miljard euro) is gemoeid. Dat meldt NU.nl.

Vanwege de deal zal een deel van het openstaande krediet door schuldeisers worden kwijtgescholden. Daarnaast investeert Branson extra geld in het bedrijf en een Amerikaanse vermogensbeheerder draagt ook bij. Branson is voor 51 procent eigenaar van Virgin, de overige 49 procent is in handen Delta Air Lines.De schuldeisers van de maatschappij hadden al met het reddingsplan ingestemd, maar er was ook toestemming van de rechter nodig.

