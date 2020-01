VisitBritain over de Brexit

VisitBritain, het Brits toeristenbureau, verzekert bezoekers uit de EU dat reizen naar het Verenigd Koninkrijk dit jaar niet wijzigt en stelt hiermee bezoekers gerust als het land op 31 januari 2020 de EU verlaat.

Meer dan tweederde van de bezoekers aan het Verenigd Koninkrijk komt uit Europa en VisitBritain laat weten dat reizen voor EU-bezoekers in 2020 niet verandert. Vluchten, veerboten, busdiensten en treinen blijven volgens de normale dienstregeling opereren en de documenten die EU-burgers nodig hebben om voor een vakantie naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, veranderen pas in 2021.

EU-burgers kunnen nog steeds met ID-kaarten reizen, gebruik maken van hun European Health Verzekeringskaart (EHIC’s) en het land blijven bezoeken voor vakanties of een kort verblijf zonder dat daar een visum voor nodig is. Reizigers die in het bezit zijn van een elektronisch paspoort kunnen tijdens hun reis gebruik blijven maken van de e-gates voor snelle en eenvoudige toegang tot het VK.

VisitBritain Director Europe, Robin Johnson zegt hierover: “Europa is en blijft een ontzettend belangrijke markt voor het Verenigd Koninkrijk. De toeristische industrie verwelkomt elk jaar ongeveer 27 miljoen Europese bezoekers. We kunnen bezoekers uit Europa geruststellen. Er verandert dit jaar niets aan het reizen naar het Verenigd Koninkrijk, bezoekers kunnen zonder zorgen hun reis boeken. Tijdens hun bezoek wacht ze een warm welkom en met onze prachtige landschappen, wereldberoemde cultuur, rijke erfgoed en bruisende steden is het altijd een goed moment om het land te bezoeken.”

“We zijn gesterkt door de positieve reacties die we afgelopen jaar ontvingen op onze campagne om Europeanen gerust te stellen en een warm welkom te garanderen in Groot-Brittannië. We zijn er van overtuigd dat bezoekers Groot-Brittannië als een topbestemming zullen blijven zien. Met onze hotels, winkels en bezoekersattracties, die dit jaar een aantrekkelijke prijs bieden, is het nu een goed moment om een reis naar Groot-Brittannië te boeken. ”

Onderzoek van VisitBritain toont aan dat voor de meeste potentiële bezoekers uit Europa het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geen invloed heeft op hun beslissing om een vakantie naar Groot-Brittannië te boeken. De bestemming wordt nog steeds gezien als een gastvrije bestemming.

VisitBritain werkte de afgelopen maanden samen met toeristische partners in heel Europa om een boodschap van geruststelling over te brengen en bezoekers duidelijk te maken dat ze ook na het vertrek uit de EU, ongeacht de omstandigheden, nog steeds naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen. VisitBritain blijft deze samenwerking voortzetten om de industrie te ondersteunen en interesse voor het VK om te zetten in reisboekingen.

Het nationale bureau voor toerisme plant dit voorjaar een grote Europese campagne om de fantastische ervaringen die uniek zijn voor Groot-Brittannië te promoten door middel van verhalen van de mensen en plaatsen die het moderne Groot-Brittannië tot een spannende, levendige en gastvrije bestemming maken. De campagne zal lopen in Frankrijk en Duitsland, twee van de grootste markten voor inkomend toerisme, maar ook in Italië, Nederland, Scandinavië en Spanje.

