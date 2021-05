Vissen Nederlandse vakantiegangers straks achter het net?

Nederlanders die niet achter het net willen vissen, moeten er snel bij zijn wanneer Mark Rutte en Hugo de Jonge binnenkort mogelijk komen met versoepelingen rondom het reisadvies. Nederlandse en buitenlandse touroperators melden dat de beschikbare hotelkamers op bijvoorbeeld Griekse en Canarische eilanden waarvoor mogelijk het reisadvies wordt versoepeld snel volgeboekt zullen zijn.

Vandaag meldt TUI België dat, doordat het perspectief voor andere bestemmingen binnen en buiten Europa op dit moment nog onduidelijk is, de hotels op de vakantie-eilanden een sterke stijging van het aantal boekingen vanuit meerdere Europese landen. “De sector verwacht dan ook dat de geconcentreerde vraag en het relatief beperkte aanbod ertoe zullen leiden dat de beschikbare hotelkamers op deze eilanden snel volgeboekt zullen raken. De voorbije maanden zagen we reislustigen uit bijvoorbeeld Duitsland en het Verenigd Koninkrijk snel reageren bij aangekondigde versoepelingen; een duidelijk signaal dat ook de Belg best snel zijn vakantie op een zuiders eiland veilig stelt.”

De Jonge heeft laten weten dat hij volgende week dinsdag meer duidelijkheid wil geven over het reisadvies voor de zomer. Dat zou hij eigenlijk 3 mei jl. doen. De minister adviseerde om alvast een camping uit te zoeken, maar om deze nog niet te boeken… Ook Nederlandse reisorganisaties hebben al vaker laten weten graag een stip aan de horizon te hebben, onder meer om te voorkomen dat de Nederlandse vakantieganger achter het net vist.

Zondag publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken de wekelijkse update van de kleurcodes voor Europese bestemmingen (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/). “Het gaat de goede kant op, want alweer een reeks populaire vakantiebestemmingen werd omgezet van code rood naar oranje. Opvallend en niet toevallig: het gaat vooral om eilanden, door water omgeven regio’s en daardoor gemakkelijker te controleren qua toegang. De bekende vakantie-eilanden in het zuiden volgen al enkele weken een positieve trend. Begin april konden het Portugese Madeira en de Spaanse Balearen (Mallorca, Ibiza en Menorca) code rood van zich afschudden en vorige week volgden de Griekse eilanden Corfu, Zakynthos, Lesbos en Samos”, aldus TUI België.

De lijst met bestemmingen waar het besmettingsrisico sterk vermindert waardoor ze in België het reisadvies versoepelen, wordt deze week aangevuld met de Canarische eilanden (onder meer Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura en La Palma) en de Griekse eilanden Rhodos, Kos, Myconos, Santorini en Karpathos. Op basis van de kleurcode is een verplichte week quarantaine niet langer verplicht voor Belgen die terugkeren, noch twee tests bij terugkeer. “Hierdoor kan TUI intussen weer achttien geliefde eilanden aan haar reizigers aanbieden. Doordat deze eilanden een beperkte oppervlakte hebben en de toegang er goed kan worden gecontroleerd, is de kans ook groot dat de situatie er onder controle blijft. Bovendien eisen Spanje, Griekenland en Portugal een negatieve PCR-test voor binnenkomende buitenlanders, een extra veiligheid voor wie deze zomer op vakantie wil: zowel op de vlucht als op de vakantiebestemming worden enkel negatief geteste reizigers toegelaten. De eilanden hebben op dit moment dus veruit de beste kaarten voor wie de hoogste veiligheid en zekerheid nastreeft voor zijn zomervakantie.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.