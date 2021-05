VisumBuitenland.nl opent deuren voor touroperators

Visumbureau VisumBuitenland.nl maakt een ommezwaai en werkt niet langer met wederverkopers. Eerder leverde VisumBuitenland.nl achter de schermen al whitelabel visumdiensten voor onder meer d-reizen, VakantieDiscounter, Tenzing Travel, 333travel en Koning Aap. Die samenwerkingen verliepen niet rechtstreeks, maar via resellers, waaronder Visa4Travel en TravelDocs. De focus wordt nu verlegd naar directe samenwerkingen.

“De coronacrisis heeft ons gedwongen om onze strategie bij te stellen”, aldus Dirk Verschuren van VisumBuitenland.nl. “Hoewel we altijd erg prettig hebben samengewerkt met onze resellers, vonden we het tijd om uit de schaduw te kruipen. Inmiddels behoren we met onze eigen labels VisumBuitenland.nl en Visum365.nl bij de grootste visumbureaus van Nederland. Maar daar hebben we in tijden van corona natuurlijk weinig aan. Daarom zetten we in op een sterke comeback na de pandemie, waarvoor strategische wijzigingen nodig bleken.”

Samenwerken

“Bestemmingen waarvoor een visum nodig is, zullen over het algemeen niet als eerste weer drukbezocht worden. Dat geeft ons de tijd om zaken goed aan te pakken. Als onderdeel daarvan hebben we nu de deur opengezet naar touroperators en reisbureaus om rechtstreeks met ons samen te werken, dus zonder tussenkomst van resellers. Door kortere lijntjes kunnen we onze whitelabels naadlozer integreren en nog beter bij de wensen uit de markt aansluiten. Zo kunnen we touroperators en reisbureaus volledig ontzorgen op het gebied van visums.”

Commissie

“Doordat we geen resellers meer hoeven te betalen, kunnen we ook hogere commissiebedragen uitkeren aan reisbureaus en touroperators. Die commissies keren we uit voor elk visum dat we leveren als gevolg van hun doorverwijzing. We merken dat dit vooruitzicht op hogere inkomsten in de branche met open armen wordt ontvangen.”

Specialisten

Reizigers die hun visum aanvragen via VisumBuitenland.nl of Visum365.nl, kunnen bovendien rekenen op een vriendelijke ondersteuning door een team van ervaren visumspecialisten, tegen zeer scherpe tarieven. ‘Doordat alle visumaanvragen handmatig door ons gecontroleerd worden, is de kans op afkeuring bijna nul. Ook vinden reizigers het prettig dat we 24/7 bereikbaar zijn om alle visumgerelateerde zorgen weg te nemen. Gemiddeld beoordelen klanten de diensten van VisumBuitenland.nl met een 9,2 en daar zijn we best een beetje trots op’, aldus Verschuren.

Voor meer informatie of een vrijblijvende demo, neem contact op met Dirk Verschuren (dirk@visumbuitenland.nl) of zie https://visumbuitenland.nl/partners

