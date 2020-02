VIVA Cruises brengt in juni 2021 haar eerste nieuwbouwschip in de vaart

VIVA Cruises bouwt momenteel haar eerste eigen schip dat in juni 2021 aan de tien tellende vloot wordt toegevoegd. VIVA ONE beschikt over hybride technologie, 95 hutten en suites, drie verschillende restaurants en veel voorzieningen waar gasten van kunnen genieten als zij over de schilderachtige Donau varen.

VIVA ONE maakt haar maiden voyage van 26 juni tot 3 juli 2021 wanneer zij van Frankrijk naar het pittoreske Duitse stadje Passau gaat. Het schip vaart over de Donau en bezoekt diverse Duitse steden waaronder Frankfurt, Miltenberg, Würzberg en Nuremberg.

Toekomst merk

VIVA ONE volgt op de recente herlancering van VIVA TIARA en wordt het tweede schip dat onder de VIVA Cruises vlag gaat varen. De naam ‘ONE’ refereert niet alleen aan het allereerste schip dat voor VIVA Cruises wordt gebouwd maar is ook gelinkt aan de toekomst van het merk. Andrea Kruse (COO van VIVA Cruises) zegt: “VIVA Cruises is één van de vele schepen die we in de komende jaren gaan bouwen. We zijn ontzettend enthousiast dat het nieuwbouwschip VIVA ONE onze ideeën, concepten en ontwerpen op de voorgrond zet.” VIVA ONE is het eerste schip in de VIVA Cruises vloot dat beschikt over state-of-the-art hybride technologie die vriendelijker voor het milieu is. Het schip gebruikt zwavelvrije GTL (gas to liquids) brandstof dat een significante lagere CO2-uitstoot heeft. VIVA ONE reduceert het gebruik van eenmalig plastic aan boord en zal gebruik maken van milieuvriendelijkere materialen.

Casual lifestyle

VIVA ONE is zo ontworpen dat het de casual lifestyle van VIVA Cruises reflecteert. Dit uit zich in het gebruik van lichte en warme kleuren en modern meubilair. Het schip beschikt over 87 ruime hutten en acht suites die allemaal lichtblauwe en groene kleuren hebben en voorzien zijn van Rituals producten. Gemeenschappelijke ruimtes op verschillende dekken zijn verbonden met brede trappen waardoor men ruimte en licht ervaart. VIVA ONE heeft ook een spa en wellnesscenter met sauna en stoomcabine, een fitnessruimte en een jacuzzi op het dek.

Eetgelegenheden

Gasten aan boord van VIVA ONE kunnen gebruik maken van drie eetgelegenheden, allemaal inbegrepen in het cruisepakket als onderdeel van het VIVA All-Inclusive product. Riverside wordt het hoofdrestaurant met flexibele openingstijden en biedt een ontbijtbuffet, à la carte lunch en dinermenu’s. Ook is er Moments, de plek voor eten van topklasse gecombineerd met licht entertainment. De derde optie is VIVA’s Bistro dat een casual sfeer biedt met een grote keuze uit snacks en kleine gerechten waaronder salades, sandwiches en burgers. Vegetarische en veganistische maaltijden maken ook onderdeel uit van het menu.

