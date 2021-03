Vlieg- en aanmeerverbod VK opgeheven, inreisverbod verruimd

Het kabinet heeft tijdens en rondom de persconferentie laten weten dat het het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk heeft opgeheven en dat het inreisverbod wordt verruimd.

Het verruimen van het inreisverbod is één van de kleine correcties op de al bestaande maatregelen die vanavond (officieel) bekend werden gemaakt. Per dinsdag 16 maart geldt onder andere de aanpassing dat het inreisverbod (voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod, red.) is verruimd De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

Het opheffen van het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk behoort tot de kleine aanpassingen op maatregelen die al voor 16 maart ingaan. Als toelichting bij het opheffen van het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk laat het kabinet weten: De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt deze niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijft wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

