Vliegangstinstituut houdt festival over vliegfobie

Het vliegangstinstituut Onbezorgd Vliegen houdt op zondag 2 februari 2020 een vliegangstfestival bij Schiphol in samenwerking met piloten en vliegangsttherapeuten.

Tijdens het vliegangstfestival geven piloten en vliegangsttherapeuten de hele dag workshops over wat vliegangst is, wat het met je doet en hoe je er zelf het beste mee om kan gaan. Maar ze leggen ook uit hoe een vliegtuig vliegt, wat turbulentie precies is en waarom een vliegtuig het veiligste vervoermiddel ter wereld is.

Dieperliggende angsten

“Vliegangst is voor iedereen anders”, volgens piloot en vliegangstbehandelaar Kelly Otte. “Er liggen altijd een aantal dieper liggende angsten of onzekerheden aan ten grondslag zoals claustrofobie, hoogtevrees, sociale angst en controledwang. Je zit immers in een hele kleine ruimte, op zo’n 10 kilometer hoogte, met honderden ‘vreemde’ mensen en verder moet je je totaal overgeven aan de piloten. Maar gelukkig is vliegangst ook heel goed te behandelen, met een slagingskans van 98%”. Naast workshops kunnen bezoekers met vliegangst met een therapeut rondlopen in een Boeing 747 die op het terrein staat van het Vliegangstfestival. “Voor veel mensen met vliegangst is de confrontatie met een echt vliegtuig al een hele grote stap naar de overwinning van hun angst”, aldus Otte. “Voor degenen die nog een stapje extra durven te zetten, stellen we in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een Virtual Reality omgeving beschikbaar waar ze een vlucht kunnen maken en ervaren.” Tijdens het vliegangstfestival kunnen bange luchtreizigers gedurende de hele dag speeddaten met piloten, cabinepersoneel en lotgenoten die hun vliegangst hebben overwonnen. Voor kinderen van ouders met vliegangst worden er workshops vliegtuigjes bouwen georganiseerd en is er een wedstrijd vliegtuigjes gooien. Kinderen mogen tegen een kleine vergoeding ook gebruik maken van het op de locatie aanwezige zwembad en de bioscoop.

Meer info

Het vliegangstfestival vindt plaats op zondag 2 februari 2020 in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp. Aanvang: 10.00 uur. Einde: 17.30 uur. De entree is 24,95 euro per gezin. Iedere bezoeker met vliegangst ontvangt gratis het boek ‘Overwin je vliegangst’, geschreven door Kelly Otte. De workshops en alle andere ervaringen en activiteiten tijdens het Vliegangstfestival zijn gratis. Kijk voor meer informatie op: www.onbezorgdvliegen.nl.

