Vliegtickets.nl over herfstvakantie: “352% meer vliegtickets geboekt dan vorig jaar“

Er worden volop vliegtickets geboekt voor de vakantieperiodes in het laatste kwartaal van dit jaar, zo blijkt uit data van Vliegtickets.nl. Voor de herfstvakantie zijn er maar liefst 352% meer vliegtickets geboekt ten opzichte van het jaar ervoor.

Voor de herfstperiode zit het aantal geboekte vliegtickets op een index van 87% ten opzichte van basisjaar 2019. In 2020 bedroeg de index voor de herfstperiode 27%.

Naar de zon

Voor de herfstvakantie zijn de meest geboekte bestemmingen Málaga, Barcelona, Rome, Valencia en Alicante. Wanneer we kijken per land bestaat de de top 5 uit Spanje, Italië, Portugal, Turkije en Engeland. Sander van Veen, Marketing Manager van Vliegtickets.nl en Otravo, ziet de stijgende lijn al langer: “Rond dezelfde periode vorig jaar kwamen er steeds nieuwe maatregelen die ook het reizen moeilijker maakten. Uiteindelijk gingen we halverwege oktober in lockdown. Nu versoepelen de regels steeds meer en lijkt naar het buitenland reizen steeds normaler te worden. Dat verklaart ook mede de gigantische stijging in het aantal geboekte vliegtickets voor aanstaande herfstvakantie.”

Kerstvakantie

Voor de kerstperiode bedraagt de stijging van het aantal geboekte vliegtickets op dit moment 343%.

