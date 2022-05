Vliegtuigcrash in Nepal

Deel dit artikel

Een vliegtuig van Tara Air dat van Pokhara naar Jomsom vloog is zondag jl. gecrasht. Daarbij zijn naar alle waarschijnlijkheid alle 22 personen die zich aan boord bevonden overleden. Op het moment van schrijven zijn er twintig lichamen gevonden.

Op haar website schrijft de luchtvaartmaatschappij: ‘Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat vandaag 29 mei 2022, Tara Air’s vliegtuig 9N-AET, DHC-6 TWIN OTTER, op weg naar Jomsom vanuit Pokhara opgestegen om 9:55 uur het contact heeft verloren. Het vliegtuig had in totaal 22 personen aan boord, waaronder 3 bemanningsleden, en 19 passagiers. Van de 19 passagiers waren er 13 Nepalezen, 4 Indiërs en 2 Duitsers. Het vliegtuig maakte zijn laatste contact met Jomson Airport om 10:07 uur.’

Het turboprop Twin Otter 9N-AET vliegtuig van Tara Air had het contact verloren minuten nadat het was opgestegen van de toeristische stad Pokhara rond 10 uur op zondag.

Alle passagiers aan boord van het vliegtuig dat neerstortte in een berghelling in Nepal zijn “vermoedelijk om het leven gekomen”, vertelde een regeringsfunctionaris aan ANI, terwijl reddingswerkers lichamen uit het wrak van het vliegtuig haalden dat 22 mensen aan boord had.

Author Arjen Lutgendorff