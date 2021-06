Vliegverbod tussen Suriname en Nederland opgeheven

Het vliegverbod tussen Suriname en Nederland is opgeheven waardoor er weer rechtstreeks van Suriname naar Nederland kan worden gevlogen, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt wel gewaarschuwd dat Suriname met een zorgwekkende variant van het coronavirus een zeer hoog risicogebied is.

Buitenlandse Zaken adviseert om alleen naar Suriname te reizen als dat noodzakelijk is. Wie vanuit Suriname naar Nederland reist moet zich voor vertrek laten testen en moet bij thuiskomst verplicht in quarantaine. Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus oploopt geldt er een vrijwel volledige lockdown in Suriname. Meer informatie over de in Suriname en Nederland geldende (reis)maatregelen is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken in de rubriek ‘Coronavirus’.

