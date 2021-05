Voigt Travel maakt start op Belgische markt

Voigt Travel richt zich op de Belgische markt en lanceert www.lapland.be. Vanaf 26 december 2021 introduceert Voigt Travel daarnaast een wekelijkse vlucht vanuit Brussels Airport om ook haar Belgische reizigers van een rechtstreekse vlucht naar Lapland te voorzien.

Voigt Travel brengt al 40 jaar Nederlandse en Belgische reizigers naar het noorden van Europa in zowel het zomer- als winterseizoen. Met ingang van mei 2021 kiest de reisorganisatie ervoor om het bestaande marktaandeel in België te vergroten middels de lancering van www.lapland.be. Om ook Belgische reizigers te bedienen met een rechtstreekse vluchtverbinding naar Lapland, biedt Voigt Travel voor het aanstaande winterseizoen, naast vertrek vanaf Amsterdam, ook vluchten aan vanaf Brussel.

In de periode vanaf 26 december 2021 tot en met 20 maart 2022 voegt Voigt Travel op wekelijkse basis een directe vluchtverbinding van Brussel naar Kittilä in Fins Lapland toe aan het bestaande aanbod. De vluchten worden uitgevoerd door Brussels Airlines. Marloes Meijer, COO bij Voigt Travel: “We zagen de afgelopen jaren al dat de Belgische reiziger ons goed wist te vinden, ondanks het feit dat we ons enkel en alleen op de Nederlandse markt richtten. Verdere uitbreiding van bestaande en nieuwe afzetmarkten past in onze groeistrategie, waarbij België een logische stap is. Door naast Amsterdam ook Brussel aan te bieden als vertrekpunt voor onze winterreizen naar Lapland, zijn we daarnaast in de gelegenheid om onze capaciteit verder op te schalen nu de vraag voor het winterseizoen toeneemt.”