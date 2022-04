Voigt Travel voegt fly & drive-reizen Canada toe

Deel dit artikel

Voigt Travel voegt vanaf deze maand Canada toe aan haar bestemmingsportfolio en doet dit in samenwerking met GoCanada. Deze zomer worden de reizen naar Canada afgetrapt met fly & drive-reizen naar twee regio’s: Newfoundland en Yukon.

Marloes Meijer, Managing Director van Voigt Travel over de samenwerking: “Al geruime tijd hebben we de wens om Canada toe te voegen aan ons bestemmingsportfolio, mede vanwege de vele overeenkomsten met Scandinavië en IJsland. Door de ligging is het niet alleen landschappelijk gezien maar ook qua klimaat en wildlife zeer passend; je kunt vanaf heden via Voigt Travel niet alleen de Poolcirkel over in Scandinavië, maar ook in Canada! Door de samenwerking met GoCanada kunnen we de bestemming gezamenlijk verder ontwikkelen de komende jaren en reizigers naar de ongebaande paden van Canada brengen. Dat we in Naarden praktisch buren zijn maakt onze samenwerking alleen maar eenvoudiger.‘’

Ongebaande paden van Canada

‘’Al decennia lang brengen wij reizigers naar de mooiste plekken in Canada. Ons team van specialisten kent alle uithoeken van Canada en wij zijn dan ook enthousiast om deze kennis te delen met Voigt Travel in de vorm van deze strategische samenwerking. We zien een mooie match met de clientèle van Voigt Travel, welke als reisorganisatie ervoor kiest om op een bewust en lokaal niveau reizen in elkaar te steken. Wij kijken uit om samen reizigers een andere kant van Canada te laten zien.’’ aldus Roderick Aalbers, Eigenaar van GoCanada.

Fly & drive reizen naar Canada

De eerste fly & drive reizen brengen reizigers deze zomer naar Yukon en Newfoundland. Voigt Travel kiest bewust voor bestemmingen waar niet alle toeristen naartoe gaan, zodat reizigers echt kunnen genieten van ongerept Canada en de exclusieve rust die deze bestemming te bieden heeft.

Voigt Travel heeft als doel het Canada aanbod verder uit te breiden als een bestemming in zowel de winter- als zomerperiode.

Author Sharon Evers