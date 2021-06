Volgende week meer informatie over de gratis PCR- of sneltesten

De Nederlandse overheid gaat gratis testen ten behoeve van buitenlandse vakanties en reizen mogelijk maken. Tussen 1 juli en 31 augustus aanstaande kunnen reizigers een gratis PCR- of sneltest laten doen en daarvoor een afspraak maken via een speciale website. Reizigers die getest moeten worden vóór 1 juli en ná 31 augustus komen niet in aanmerking voor een gratis test.

​”Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. We zijn inmiddels een aantal weken in gesprek met de overheid over de voorwaarden waaronder gratis testen mogelijk zal worden gemaakt. Duidelijk is al wel dat alléén testen gratis zullen zijn die via de binnenkort nieuw te lanceren website en het bijbehorende afsprakenportaal zullen worden geboekt. Dat betekent dat het niet verstandig is klanten in die periode van 1 juli t/m 31 augustus rechtstreeks te verwijzen naar onze eigen ANVR official testpartner. Voor of na de periode van gratis testen kan dat natuurlijk wel”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Vorige week berichtten we al over de samenwerking met deze leverancier.”

“De komende dagen wordt meer bekend over de precieze url die gebruikt gaat worden en de werkwijze binnen het portal voor de gratis testen. We weten nu dat onze leverancier, de ANVR official testpartner, ook in het afsprakenportal beschikbaar zal zijn, dus reizigers kunnen gebruik blijven maken van het kwalitatiefgoede product dat zij bieden. We komen snel met nieuwe adviesteksten”, zegt Radstake. “Tot die tijd is het niet handig om klanten te adviseren een betaalde test te boeken als de testperiode tussen 1 juli en 31 augustus ligt. Die kosten kan de klant waarschijnlijk niet meer terugkrijgen.”

