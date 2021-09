Vonhof (MKB) is ‘pislink’ over stoppen steun

Deel dit artikel











Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) heeft in een interview met De Telegraaf laten weten dat hij pislink is over het abrupt stoppen van de overheidssteun. Hij benadrukt dat de overheid ten onrechte het frame gebruikt dat er € 80 miljard steun in bedrijven is gepompt, want in werkelijkheid zou het maar om € 10 miljard gaan.

Over branches die nog steeds steun nodig hebben, waaronder de reisbranche, zegt de MBK-voorzitter in de krant: “Ik denk dat nog een paar duizend ondernemers steun zouden gebruiken. Waarom zou je er dan nu zo plotseling mee stoppen? Dit zijn ondernemers die buiten hun schuld nog steeds hinder ondervinden, bijvoorbeeld omdat veel buitenlandse toeristen nog niet mogen komen.” Vonhof laat weten zijn boosheid te hebben geuit tijdens zijn wekelijks overleg met het kabinet, maar laat weten dat hij als reactie macro-economische verhalen over de dynamiek van de economie krijgt…

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel