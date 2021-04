‘Voor KLM zal er op termijn ook een kapitaalbehoefte ontstaan’, dat zegt KLM in reactie op kapitaalversterking Air France-KLM en Air France. ‘Dit is een heel belangrijke stap voor de Air France-KLM Group en Air France. Na de steun in 2020 van de Franse staat aan Air France en de Nederlandse staat aan KLM zorgt dit voor verdere versteviging van de financiële basis van de Group. Dit is nodig gezien de enorme negatieve gevolgen van COVID-19 op de luchtvaart.’

‘Voor Nederland is de verbondenheid met de rest van de wereld via Schiphol van strategisch belang. Vandaar dat de Nederlandse staat in 2020, gekoppeld aan ingrijpende voorwaarden, KLM heeft gesteund met een lening van 1,0 miljard euro en 2,4 miljard euro aan garanties op kredietfaciliteiten. KLM is de Nederlandse overheid dankbaar voor de steun die is gegeven’, aldus KLM. Verder laat de airline weten:’Voor KLM zal er op termijn ook een kapitaalbehoefte ontstaan. Daartoe voert de Nederlandse staat gesprekken met Brussel, Air France-KLM, KLM en andere betrokkenen. Zolang deze gesprekken gaande zijn, gaat KLM niet op de inhoudelijke voortgang in.’

