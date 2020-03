Voor tiende keer op rij recordresultaat voor toerisme Duitsland

Het inkomend toerisme in Duitsland heeft in 2019 voor de tiende keer op rij een recordresultaat behaald. Van januari tot en met december registreerde het Statistisches Bundesamt (Nationaal Instituut voor Statistiek van Duitsland) 89,9 miljoen internationale overnachtingen in accommodaties met ten minste tien bedden. Dit komt overeen met een toename van 2,2 miljoen internationale overnachtingen ten opzichte van het voorgaande jaar; een stijging van 2,6%.

Petra Hedorfer (bestuursvoorzitter van de Deutsche Zentrale für Tourismus), licht toe: “Er zijn vijf trends die de balans van het Duitse inkomend toerisme in 2019 bepaalden: Europa, de belangrijkste bronregio voor Duitsland, is met 4% weer de groeiaanjager. Kwaliteitstoerisme is het centrale argument in het maatschappelijke discours over duurzaam toerisme. Duitsland behoudt zijn leidende concurrentiepositie als de nummer één zakenreisbestemming in Europa en wint verder aan marktaandeel als vakantiebestemming. Online maakt het concentratieproces vorderingen met een klein aantal spelers dat steeds meer stadia van de waardeketen vertegenwoordigt. De digitale transformatie heeft gevolgen voor de marketing.”

Nederland

Bijna driekwart van de internationale overnachtingen in Duitsland kwam volgens het Statistisches Bundesamt in 2019 uit Europa. Groeiaanjagers onder de Europese bronmarkten zijn Nederland, Spanje, Zwitserland, Polen en Italië. Onder de overzeese bronregio’s groeit het Amerikaanse continent met gemiddeld 2,6%. Alleen het aantal overnachtingen uit Azië ligt na meerdere topjaren met 2,2% lager dan het jaar ervoor. De top drie bronmarkten voor Duitsland zijn opnieuw Nederland (+2,6% tot 11,7 miljoen overnachtingen), Zwitserland (+3% tot 7,1 miljoen overnachtingen) en de VS (+4,3% tot 7,0 miljoen overnachtingen).

Uitdagingen voor 2020

Begin 2020 ziet Duitsland verdere uitdagingen voor het wereldwijde toerisme. Hierover zegt Hedorfer: “We hebben nog steeds te maken met economisch moeilijke omstandigheden, een zwakkere groei in de eurozone, de Brexit-kwestie, openlijke handelsconflicten, het lopende klimaatdebat en nu ook de gevolgen van het coronavirus.”

