Vraag naar kerstvakanties bij Center Parcs stijgt

Center Parcs laat weten dat het aantal boekingen voor de kerstvakantie sinds de laatste persconferentie met 50% is gestegen in vergelijking met de periode ervoor. Daarnaast is het gezelschap per boeking kleiner dan normaal, de oproep om de feestdagen in kleine kring te vieren lijkt dan ook goed te worden opgevolgd.

“Richting de feestdagen van dit jaar zien we veel Nederlanders die last minute een verblijf bij ons boeken. Dat gebeurt doorgaans maanden van tevoren, maar dit jaar besloten veel mensen eerst af te wachten. Gelukkig zien we het vertrouwen toenemen, want sinds de laatste persconferentie van de regering stijgt het aantal boekingen voor de feestdagen sterk. Dankzij de maatregelen op de parken, zoals tijdsloten in de zwembaden, duidelijke bewegwijzering en hygiënemaatregelen kan verblijven op een van onze parken op een veilige manier. Binnen de maatregelen kunnen we gelukkig voldoende activiteiten bieden, vooral ook omdat de meeste activiteiten met het eigen gezin worden gedaan”, vertelt Mark Giethoorn, directeur van Center Parcs Nederland.

Met een ruim aanbod van activiteiten is er bij Center Parcs voor ieder wat wils in de kerstvakantie. Zo kunnen kinderen tijdens de Kids Winter Workshop hun eigen Winter Memory maken om mee naar huis te nemen. En wie in is voor een spannend verhaal kan zijn hart ophalen tijdens de Kids Winter Bedtijd Verhalen. Orry & Friends lezen voor uit het grote voorleesboek en nemen je mee op avontuur. Buiten vermaken gezinnen zichzelf en binnen zijn er verschillende mogelijkheden de warmte op te zoeken zoals in de Aqua Mundo of in de indoor speelwerelden van Center Parcs – de BALUBA voor de kleinsten. En in de Action Factory voor de oudsten (Voor de kerst volledig vernieuwd in Park Zandvoort, Het Heijderbos en De Eemhof) – beleven kinderen volop speelplezier. Ook in de cottage hoeft niemand zich te vervelen. Zo kun je op Center Parcs TV allerlei winterse programma’s bekijken, zoals speciale uitzendingen met Sinterklaas in de hoofdrol & winters entertainment. En voor het hele gezin staat ’s avonds de cottage-familiequiz op het programma die in het in teken staat van de winter.

In alle parken van Center Parcs wordt op basis van de RIVM-richtlijnen gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen te geven. Verder is er een volledig digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale looproutes aangebracht. De Aqua Mundo is ook open, met maatregelen als tijdsloten en een maximum aantal bezoekers. Ook zijn veel andere activiteiten beschikbaar, zoals het Cycle Center en restaurants om maaltijden af te halen. Voor de gasten zijn verschillende activiteiten aan het aanbod toegevoegd, zoals Center Parcs TV in de cottage, mobiel en kleinschalig entertainment en interactieve natuurwandelingen voor het gezin. Om zeker te zijn dat in de parken alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de juiste manier zijn toegepast, laat Center Parcs haar maatregelen als eerste in Nederland onafhankelijk toetsen door certificatie-instelling Kiwa.

