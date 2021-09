VS: volledig gevaccineerde reizigers weer welkom vanaf november

Deel dit artikel











De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat met ingang van november volledig gevaccineerde reizigers weer welkom zijn. Reizigers moeten een vaccinatiebewijs kunnen tonen voordat ze aan boord gaan van vliegtuigen die naar de VS gaan.

Het Amerikaanse verbod op niet-essentiële reizen is sinds begin 2020 van kracht. Het begon voor reizigers uit China, maar al snel volgde het inreisverbod voor reizigers uit landen als Iran, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Brazilië, Zuid-Afrika India en Europa.

Ambassadeur van de Europese Unie in de VS, Stavros Lambrinidis, zinspeelde eerder maandag op het besluit en tweette: “Samen met mijn collega’s in de EU-lidstaten hebben we ijverig gewerkt om het reisverbod voor Europeanen op te heffen. Ik hoop dat er snel een positieve mededeling komt.”

De kleurcode van het reisadvies voor de Verenigde Staten van het ministerie van Buitenlandse Zaken is op dit moment nog oranje.

De VS is een van de landen die het langzaamst zijn reisbeperkingen heeft opgeheven. Terwijl Canada begin augustus zijn landgrenzen heropende voor Amerikaanse reizigers, kondigden de VS later die maand aan dat de landgrenzen gesloten zouden blijven voor toeristen. En zelfs toen Europese landen de reisbeperkingen voor Amerikaanse reizigers in de vroege zomermaanden versoepelden, hield het reisverbod van de VS stand.

Medio juli, toen de VS onder toenemende druk stond van Europese hoofdsteden en leiders van de reisindustrie om het reisverbod op te heffen, zei president Joe Biden dat zijn team de reisbeperkingen aan het herzien was en suggereerde dat wijzigingen in de komende dagen zouden worden aangekondigd. Maar toen het aantal COVID-19-gevallen opnieuw begon toe te nemen, draaide de administratie om en kondigde aan dat de reisbeperkingen van kracht zouden blijven.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel