Vuelandia: “Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt”

“We hebben het razend druk, maar met klanten onderhouden we supergoed overleg. Iedereen binnen ons team doet z’n stinkende best en je merkt dat het klantcontact en duidelijke communicatie nu mega belangrijk is, naast het (bij)stellen van de prioriteiten. Vooral laten zien waar je staat in de afhandeling van alles”, dat laat Mikel van Nimwegen (mede-directeur/-oprichter Vuelandia) weten aan TravelPro.

Wat is jullie plan van aanpak geweest in het begin?

“In eerste instantie hebben we absolute prioriteit gegeven aan het omboeken van iedereen die nog naar huis toe moest komen. Op dit moment zijn we daar nog steeds mee bezig. Vragen met andere urgentie kunnen hierdoor soms wat later worden opgepakt, maar het overgrote deel van onze klanten heeft daar daar alle begrip voor. We zijn aardig aan het inlopen op onze achterstand en hebben op dit moment alle inkomende vragen tot en met woensdag weggewerkt, maar ook dat wijzigt elke minuut. Rustig blijven, helder denken en vooral alle begrip naar elkaar toe tonen is heel belangrijk nu.”

Als Vuelandia hebben jullie met heel veel bedrijven contact. Hoe leg je die contacten in deze drukke dagen?

“Wij zijn er nu vooral voor onze klanten. We proberen op alle mogelijke manier informatie te verstrekken, zonder te ‘spammen’ of geen relevante informatie te vertrekken. We hebben het al druk genoeg. Tot nu toe hebben wij twee korte nieuwsbrieven uitgestuurd waarin we onze klanten op de hoogte hebben gebracht hoe wij hun kunnen helpen en wat we voor hen kunnen betekenen. We merken ook dat vooral nu naast onze afdeling customer support, sales een belangrijke spil is. Onze Djordy (Giesbers, red.) en Jeroen (Collenteur, red.) bellen dagelijks met onze klanten voor het vertrekken van informatie of gewoon voor een luisterend oor. Ze vragen hoe het loopt en waar ze kunnen helpen. Zowel met b2b-klanten als met onze leveranciers.”

Hoe zit het met de hotels en autohuur?

“Het niet ophalen van een huurauto is annuleren, maar dat is geen probleem. Bij Flexible Autos kun je sowieso tot 48 uur voor aanvang huur kosteloos en zonder enige reden annuleren, maar ook deze regel is nu veel soepeler. En met hotelreserveringen is dat nu eigenlijk hetzelfde: heel veel hotels moeten sluiten of zijn al dicht en zijn vaak heel toegeeflijk met hun policy. Dat koppelen wij uiteraard terug naar de klant.”

Wat zijn op het ogenblik veelgestelde vragen door reisagenten?

“Op het moment worden er vooral veel vragen gesteld over de mogelijkheden van het wijzigen van vliegticket en het terughalen van passagiers. Wij scannen dagelijks alle updates van airlines, want die wijzigen ontzettend vaak. ”

Werken jullie ook met het corona-voucher?

“Nee, daar doen wij niks mee. Wij hebben losse componenten vliegtickets, hotel en autohuur. De airlines hebben hun eigen regelingen en zijn wij afhankelijk van de airline en geven dit één op één door. Autohuur kan kosteloos worden geannuleerd en refundable hotels zijn restitueerbaar. Voor de non refundable hotels nemen wij altijd contact op met de leverancier.”

Werkt iedereen bij jullie ook vanuit huis?

“Ons team werkt inderdaad vanuit huis. Ieder heeft een telefoon en laptop mee en Marlene (Kist, red.) coördineert alles. Dat werkt allemaal hartstikke goed. Ik ben dan ook superblij met hoe het team erin zit. De klant staat bovenaan, zij zijn onze eerste prioriteit en dat laten ze ook zien.”

Hoe kan men jullie deze dagen bereiken?

“Alle werkdagen zijn wij goed bereikbaar, zowel per email als telefonisch via 0900 – 440 00 00 (tijdens kantoortijden 09:00u-17:30u). Buiten kantoortijden pakken wij de meest urgente gevallen op die worden ingesproken via onze voice-over. Liever mailen? Dat kan ook voor vragen over vluchten (info@vuelandia.com), voor vragen over hotels, transfers en autohuur: (online@vuelandia.com), voor vragen over groepen (groups@vuelandia.com) en vragen voor de afdeling Sales via sales@vuelandia.com.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.