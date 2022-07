Vuelandia organiseert ontbijtsessies

Deel dit artikel

Vuelandia heeft een aantal ontbijtsessies gepland, waar je naast een lekker ontbijtje volledig op de hoogte wordt gebracht van allerlei weetjes op het gebied van de Vuelandia Tools. Je kunt je voor één ontbijtsessie aanmelden tot en met 11 juli.

De ontbijtsessies vinden plaats op het hoofdkantoor van Vuelandia in Hoofddorp. Naast ontbijt en de gelegenheid elkaar live te zien en te spreken, praten we je deze ochtend graag bij over alle ins- en outs van onze Vuelandia producten vlucht en hotel.

Voor deze sessies heeft Vuelandia ook Flexible Autos uitgenodigd, waar Bert Wildeman (Sales Manager Flexible Autos Nederland en België) een korte presentatie zal geven over autohuur en aanwezigen volledig bijpraat over alle must-knows op het gebied van autohuur en reserveringen.

Genoeg interessante zaken die besproken worden en de ruimte om vragen te stellen. Voor 2022 hebben wij de volgende data vastgelegd:

• Dinsdag 19 juli

• Dinsdag 30 augustus

• Dinsdag 27 september en

• Dinsdag 25 oktober

Programma ontbijtsessie

09.00- 10.00 uur inloop, ontvangst + ontbijtbuffet

10.00- 10.10 uur welkomstwoord Vuelandia

10.10- 10.45 uur uitleg en een demonstratie van Vuelandia Traveltool voor vliegtickets + hotels

10.45- 11.00 uur vragenronde & ruimte voor discussie

11.00 -11.05 korte pauze

11.10- 11.45 uur uitleg en een demonstratie van Flexible Autos

11.45- 12.00 uur vragenronde & ruimte voor discussie

12:00 afsluiting

Bereikbaarheid kantoor Vuelandia

Het kantoor in Hoofddorp is gemakkelijk te bereiken per openbaar vervoer of per auto. Kom je met de auto: er is voldoende en gratis parkeergelegenheid.

Aanmelden

Je kunt je tot en met 11 juli aanstaande aanmelden met de datum van jouw voorkeur. Stuur een mail (sales@vuelandia.com) met je naam, mailadres, telefoonnummer en de door jouw gekozen datum en je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding + routebeschrijving.

Author Arjen Lutgendorff