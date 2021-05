Vuelandia zoekt Medewerker Customer Support

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan waarbinnen je jezelf uitstekend kunt ontplooien? Heb jij de echte drive en maak jij het verschil? Dan nodigen we je uit om Vuelandia te komen versterken!

De afdeling Customer Support vormt het hart van de organisatie. Binnen deze afdeling worden alle online- en offline boekingen, aanvragen en wijzigingen afgehandeld. Met onze klanten heb je voornamelijk contact via de email en telefoon. Binnen de afdeling Customer Support (locatie Hoofddorp) zijn we op dit moment op zoek naar een :

Medewerker Customer Support

(40 uur / 32 uur bespreekbaar).

De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:30 uur.

Wat ga je doen?

In deze diverse functie ben je verantwoordelijk voor het contact met klanten en leveranciers met betrekking tot alle service gerelateerde verzoeken en vragen van klanten. Hierbij moet je denken aan vliegtickets, hotel- en autohuur (aan)vragen in behandeling nemen en eventuele wijzigingen, klachten of problemen oppakken en afhandelen. Je probeert in alle gevallen een zo goed mogelijke service aan onze klanten te verlenen.



Wat wij vragen

• minimaal MBO werk- en denkniveau;

• je hebt een toeristische opleiding gevold en met succes afgerond;

• minimaal 1 jaar ervaring binnen dit vakgebied;

• goede kennis van de producten vliegtickets, hotels en autohuur is een must;

• goede kennis van het Microsoft besturingssysteem en Office pakket (Outlook/Word/Excel);

• een enthousiaste persoonlijkheid met een klant- en servicegerichte houding;

• stressbestendig;

• administratieve vaardigheden;

• planmatig en prioriteiten stellend kunnen werken;

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, Spaans een pré.

• ervaring met systemen zoals Sabre, Amadeus e/o Galileo is een pré;

Over de organisatie

Vuelandia is een continu groeiend bedrijf binnen de reisbranche en totaalleverancier (groothandel) op het gebied van reisproducten zoals hotels, vliegtickets en autohuur en Travel Booking Software.

Scherpe inkoop, flexibele en betrouwbare systemen, goede service en laagdrempelig bedrijfsvoering, dat is waar Vuelandia bekend om staat en zich continue sterk voor maakt.

Wat wij bieden

• Een informele, gezellig werksfeer in een dynamische organisatie.

• Persoonlijke ontwikkeling- en groeimogelijkheden.

• Een marktconform salaris naar gelang de ervaring.

• Laptop van de zaak.

Regelmatig hebben wij diverse activiteiten onder het mom van teambuilding.

Heb je interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel?

Stuur dan uiterlijk 31 mei a.s. je CV met motivatie naar: mikel@vuelandia.com, tav Mikel van Nimwegen (directeur/eigenaar Vuelandia). Liever eerst nog wat meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Mikel van Nimwegen via 0900 – 440 00 00.

